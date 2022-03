Bus mit Flüchtlingen aus der Ukraine in Köln angekommen

Köln (dpa/lnw)

In Köln ist am Donnerstag ein erster Bus mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine angekommen. Bei den 43 Menschen handele es sich überwiegend um Frauen und Kinder, sagte eine Sprecherin des Vereins Blau-Gelbes Kreuz, der den Transport organisiert hatte. Bei ihrer Ankunft hätten die Menschen Begrüßungspakete erhalten, unter anderem mit Drogerie-Artikeln und Schokolade. In den nächsten Tagen sollten drei weitere Busse von der polnisch-ukrainischen Grenze in Richtung Köln starten.

Von dpa