Bus- und Bahnfahrkarten: Manche Tickets werden teurer

Köln (dpa)

Zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember werden in Nordrhein-Westfalen einige Tickets für Bus- und Bahnfahrten über Verkehrsverbund-Grenzen hinweg teurer. Wie die Verkehrsverbünde am Freitag in Köln mitteilten, steigen etwa die Preise für Fahrkarten zwischen zwei Orten im sogenannten NRW-Tarif ab Sonntag im Schnitt um 2,3 Prozent. So müssen Fahrgäste künftig für eine Fahrt im Nahverkehr etwa von Köln nach Essen 23,00 Euro statt bisher 22,20 Euro berappen. Das Schönermonat-Ticket NRW kostet zwischen Bochum und Hamm dann 277,30 statt 266,60 Euro.

Von dpa