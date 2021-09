Busfahrer ermahnt Fahrgäste und wird verprügelt

Ein Busfahrer ist in Altena im Sauerland verprügelt worden, nachdem er zwei alkoholisierte Fahrgäste ermahnt hatte, ihre Mund-Nasen-Masken richtig aufzusetzen. Als sie das ignorierten und sich stattdessen Zigaretten anzündeten, forderte der Fahrer die beiden 39 und 45 Jahre alten Brüder am Dienstag auf, den Bus zu verlassen. Diese griffen den 49-Jährigen daraufhin an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie verpassten ihm mehrere Schläge ins Gesicht und brachen ihm einen Finger. Die Brille des Opfers und das Schutzglas der Fahrerkabine gingen zu Bruch.

Mehrere Fahrgäste wählten den Notruf der Polizei. Als die Beamten eintrafen, schrien die Angreifer noch immer den Fahrer an. Der 39-Jährige kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.