BVB braucht Zeit: Noch nie einen wie Modeste gehabt

Berlin (dpa)

Auf einen Angreifer in den eigenen Reihen wie Anthony Modeste muss sich Borussia Dortmund erst selbst noch einstellen. «Wir haben in den letzten Jahren nie diesen einen Zielspieler in der Box gehabt», erklärte Trainer Edin Terzic. «Das ist neu für uns», sagte der Coach des deutschen Fußball-Vizemeisters nach dem 1:0 des BVB bei Hertha BSC dank des Treffers des Neuzugangs nach einer guten halben Stunde im Berliner Olympiastadion am Samstag.

Von dpa