BVB-Coach bekräftigt: Nicht an Bayern als Meister gewöhnen

Dortmund (dpa)

Trainer Marco Rose von Borussia Dortmund hat die Kampfansage an Fußball-Serienmeister FC Bayern München erneuert. «Die Bayern sind im zehnten Jahr deutscher Meister. Daran möchte man sich nicht gewöhnen», sagte der BVB-Trainer am Freitag. «Wir wollen uns so ausrichten, dass wir nach und nach die Chance haben, ganz oben mitzureden und anzugreifen.» In dieser Saison sei in der Liga aber längst nicht alles schlecht gewesen. «Um bei der Konkurrenz Zweiter zu werden, die Punkte musst du schon erst mal einfahren», sagte Rose: «Aber das Ziel ist ein anderes.»

