BVB-Kader komplett: Nachzügler Özcan trifft ein

Bad Ragaz (dpa)

Der Kader von Borussia Dortmund im Trainingslager von Borussia Dortmund ist komplett. Wenige Stunden nach seinen 28 Teamkollegen traf auch Neuzugang Salih Özcan in Bad Ragaz ein. Nach abschließenden Untersuchungen, denen sich der ehemalige Kölner aufgrund einer Prellung unterziehen musste, gaben die Mediziner Grünes Licht für die Reise in den Schweizer Kurort. «Mir geht es gut und ich werde in naher Zukunft in das Teamtraining einsteigen», sagte der 24 Jahre alte türkische Nationalspieler am Samstag.

Von dpa