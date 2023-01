BVB muss zum Start auf Thomas Meunier verzichten

Der belgische Nationalspieler hatte sich am Donnerstag im Training verletzt. Nach Medieninformationen ergab die MRT-Untersuchung einen Muskelfaserriss in der Wade. Damit steht der 31-Jährige dem BVB in den ersten Pflichtspielen des Jahres nicht zur Verfügung. Der Belgier musste vor der WM in Katar bereits wegen eines Jochbeinbruchs länger pausieren.