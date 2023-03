BVB reist mit Torhüter Kobel nach London

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund hat die Reise zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) beim FC Chelsea mit Gregor Kobel angetreten. Der zuletzt hochgelobte Stammtorhüter war am Montag beim Abflug der Mannschaft vom Dortmunder Flughafen nach London mit an Bord. Er hatte wenige Minuten vor der Partie gegen RB Leipzig (2:1) am Freitag über Muskelprobleme im Oberschenkel geklagt und war kurzfristig ausgefallen. «Aber wir wissen noch nicht, ob er morgen spielen kann», erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Wie schon gegen Leipzig könnte sonst Ersatzkeeper Alexander Meyer wieder das Tor hüten.

Von dpa