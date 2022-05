BVB-Trainer Rose: Haben «ernüchternde» Saison gespielt

Dortmund (dpa)

Trainer Marco Rose von Borussia Dortmund hat bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Spielzeit ein wenig euphorisches Fazit gezogen. «Wir können die Saison nicht mehr rosarot reden und haben in der Summe eine ernüchternde Saison gespielt. Wir haben nicht das geschafft, was wir uns vorgenommen haben», bekannte der Coach des Tabellenzweiten vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth.

Von dpa