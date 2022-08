BVB-Training: Malen und Adeyemi fehlen, Hoffnung für Dahoud

Borussia Dortmund muss im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC wohl erneut auf Donyell Malen verzichten. Der niederländische Angreifer, der schon beim 2:3 gegen Bremen nicht zur Verfügung gestanden hatte, fehlte aufgrund anhaltender muskulärer Probleme auch am Dienstag beim Training des Fußball-Bundesligisten. Ebenfalls nicht dabei war Nationalspieler Karim Adeyemi. Der Neuzugang aus Salzburg sollte eigentlich schon gegen Bremen sein Comeback feiern, kann aber wegen einer Fußverletzung noch immer nicht voll belastet werden.

Bei Mahmoud Dahoud stehen die Chancen auf einen Einsatz in Berlin etwas besser. Der Mittelfeldspieler, der am Samstag mit einer Schulterblessur in der Halbzeit ausgewechselt werden musste, trainierte individuell. Sollte Dahoud ausfallen, könnte der vom 1. FC Köln verpflichtete Salih Özcan erstmals in die Startelf rücken.