BVB-Ziel für Zorc klar: Am Samstagabend Tabellenführer

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund freut sich nach den Worten von Sportdirektor Michael Zorc «total» auf das Bundesliga-Gipfeltreffen mit Spitzenreiter Bayern München an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). «Die Tabellenkonstellation ist klar, und ich denke, dass wir bereit sind. Unser Ziel ist es, am Samstagabend Tabellenführer zu sein», sagte Zorc in einem Interview der «Bild» (Freitag-Ausgabe). Der BVB liegt vor dem 14. Spieltag einen Punkt hinter dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus München.

Von dpa