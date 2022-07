BVB-Zugang Adeyemi hofft auf «dominanten» Start

Bad Ragaz (dpa)

Karim Adeyemi ist guter Dinge, dass Borussia Dortmund den Ausfall des an einem Tumor erkrankten Torjägers Sébastian Haller mit Spielern aus der eigenen Mannschaft kompensieren kann. «Wir versuchen einfach, weiter Fußball zu spielen. Vielleicht mit einer anderen Formationen oder mit jemand anderem im Sturm. Am Schluss haben wir die Qualität, mit einem anderen Stürmer zu spielen», sagte der Neuzugang am Donnerstag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten.

Von dpa