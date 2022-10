Can hält Hummels-Kritik für falschen Weg

Hannover (dpa) –

Emre Can hält die öffentliche Kritik von Mats Hummels an den Leistungen von Borussia Dortmund nicht für den richtigen Weg. «Jeder ist da anders. Ich mach’s lieber intern. Ich würde das lieber alles intern besprechen. Was in die Öffentlichkeit kommt, muss jeder selber wissen für sich», kritisierte Can am Mittwoch bei Sky nach dem 2:0 im DFB-Pokal bei Hannover 96. «Ich bin nicht der Typ dafür. Der Mats ist da anders, ich kann ihm da keinen Vorwurf machen.»

Von dpa