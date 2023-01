Castrop-Rauxel: Keine Ermittlungen des Generalbundesanwalts

Karlsruhe (dpa)

Nach dem Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet hat die für Terrorismus-Ermittlungen zuständige Bundesanwaltschaft bislang von einer Übernahme des Falls abgesehen. «Wir stehen mit den zuständigen Behörden in Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen in Kontakt und beobachten die Entwicklungen», sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde am Montag auf Anfrage. Das läuft in vergleichbaren Situationen standardmäßig so ab. Auch ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft sagte, man stehe wie in einem solchen Fall üblich in Kontakt mit der Bundesanwaltschaft.

Von dpa