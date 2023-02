Die Festnahme war spektakulär: Zwei Männer saßen seit Anfang Januar wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft. Nun ist der ältere Bruder frei.

Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel

Es war einer der größten Anti-Terror-Einsätze der jüngeren Vergangenheit: Ein Brüderpaar (32 und 25 Jahre alt) aus Castrop-Rauxel war wegen der mutmaßlichen Planung eines islamistisch motivierten Giftanschlags im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Nacht zum 8. Januar spektakulär festgenommen worden. Der ältere Verdächtige, ein 32-jähriger Iraner, ist nun aus der Justizvollzugsanstalt entlassen worden, nachdem das Amtsgericht Dortmund den Haftbefehl am Montag aufgehoben hatte. Der zuständige Amtsrichter sah keinen dringenden Tatverdacht mehr gegeben.