Lange Warteschlangen drohen: Erneut Chaos an Flughäfen?

Wer in den Herbstferien in den Urlaub fliegen möchte, muss sich erneut auf lange Warteschlangen in den Flughäfen in NRW einstellen. Der Deutsche Reiseverband und der Flughafenverband ADV rufen dazu auf, zweieinhalb Stunden vor Abflug am Schalter zu sein. Flughafenexperte und Verdi-Sekretär Özay Tarim sagt für die Zeit ab Freitag große Gedulds­proben voraus. „Wir werden das gleiche Chaos wie in den Sommerferien erleben“, so Tarim gegenüber unserer Zeitung. Schon jetzt, wo die Zahl der Passagiere nicht so hoch sei, gebe es an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn an gewöhnlichen Tagen lange Wartezeiten vor allem am Sicherheitscheck.

