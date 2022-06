Charts-Rekord für die Toten Hosen

Baden-Baden (dpa)

Die Toten Hosen können mit «Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen» ihr zwölftes Nummer-eins-Album feiern. Das ist Rekord: Die Düsseldorfer Punkrocker sind nun die Band mit den meisten Nummer-eins-Platten, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Damit lassen Campino & Co. die Beatles, Depeche Mode, Rammstein, Die Ärzte und die Böhsen Onkelz hinter sich, die jeweils elf Alben an die Spitze brachten.

Von dpa