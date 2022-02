Christian Weber wird Sportdirektor bei Fortuna Düsseldorf

Nach der Umstrukturierung im Vorstand und einem neuen Cheftrainer hat Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf in Christian Weber nun auch einen neuen Sportdirektor. Dies teilte der Club am Freitag mit. Der 38-Jährige arbeitet - mit einer kurzen Unterbrechung - seit 2009 für Fortuna, absolvierte als Aktiver 185 Spiele für den Club und war zuletzt Chef-Scout der Düsseldorfer. Zudem agieren zukünftig Sascha Rösler als «Leiter Lizenzfußball» und Torge Hollmann als «Leiter Sportadministration».

«Nach den Veränderungen auf der Vorstandsebene war es sinnvoll, auch die Verantwortungsbereiche in meinem Ressort Sport neu zu definieren und zu ordnen. Christian Weber wird dabei in seiner neuen Rolle als Sportdirektor einen sehr kurzen Draht zu mir haben und als Bindeglied zu Trainerteam und Mannschaft fungieren. Zudem ist er mitverantwortlich für die Kaderplanung», erklärte Sportvorstand Klaus Allofs. «Mein kurzfristiger Fokus liegt darauf, den Trainer und die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, damit wir unsere sportlichen Ziele erreichen. Perspektivisch wird es unsere Aufgabe als Team sein, dafür zu sorgen, Fortuna wieder in die Erfolgsspur zu führen», sagte Weber.