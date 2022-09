Christlich-Islamische Gesellschaft feiert 40. Geburtstag

Köln (dpa/lnw)

Als kleiner Fürsorge-Verein für muslimische Arbeitsmigranten vor vier Jahrzehnten gegründet, heute als Ansprechpartner für christlich-muslimische Zusammenarbeit fest etabliert: Die Christlich-Islamische Gesellschaft (CIG) praktiziere «in vorbildlicher Weise Nächstenliebe», sagte NRW-Integrationsministerin Josefine Paul zum 40-jährigen Bestehen. Das gelte besonders auch für die muslimische Notfallbegleitung, betonte die Grünen-Politikerin in einer Mitteilung zu einem Festakt am Montag in Köln. Die CIG ist der bundesweit größte und älteste Verein, der sich den christlich-islamischen Beziehungen widmet.Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, nannte den Einsatz des Vereins für den interreligiösen Dialog «Friedensarbeit an der Basis.» Weihbischof Rolf Steinhäuser, im Erzbistum Köln Bischofsvikar für den interreligiösen Dialog, lobte gegenseitige Achtung und Wertschätzung. Die Gesellschaft mit Sitz in Köln wurde 1982 in Iserlohn gegründet. Im CIG-Vorstand sind immer genauso viele muslimische wie christliche Mitglieder.

Von dpa