Claas atmet auf: Vorwürfe im Sanktionsstreit entkräftet

Claas stand am Pranger. Der Harsewinkler Landmaschinenhersteller sollte gegen die Regeln für Russland-Sanktionen verstoßen haben. Jetzt wurde die Vorwürfe entkräftet.

Tino Fritsch ist erleichtert. Eine externe Untersuchung hat nun alle Vorwürfe der Sanktionstrickserei gegen Claas entkräftet. Wie der Pressechef des Harsewinkler Landmaschinenherstellers unserer Redaktion am Freitag berichtete, sei dem ostwestfälischen Weltkonzern damit bescheinigt worden, „immer mit dem Ziel gehandelt zu haben, die Produktion von Mähdreschern im russischen Claas-Werk in Krasnodar in sanktionskonformer Weise fortzuführen“.