Coach Reis ist nächster Corona-Fall: «Geht ihm einigermaßen»

Bochum (dpa)

Der VfL Bochum muss im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach kurzfristig ohne seinen Trainer Thomas Reis auskommen. Der 48-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrgebiet am Donnerstag mitteilte. In der Partie an diesem Freitag ab 20.30 Uhr (DAZN) wird Co-Trainer Markus Gellhaus die Mannschaft als Chef betreuen. Reis habe Symptome, sagte Gellhaus, der seinen Chef auch auf der Pressekonferenz vor der Partie vertrat. «Es geht ihm einigermaßen.»

Von dpa