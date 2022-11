Coach Thioune gibt Sobottka Einsatzgarantie gegen Hannover

Düsseldorf (dpa/lnw)

Trainer Daniel Thioune von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Daniel Sobottka eine Einsatzgarantie für das Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Dienstag (18.30 Uhr) ausgesprochen. «Er ist frisch, gesund und zurück und wird definitiv auch spielen», sagte der 48 Jahre alte Coach am Montag und gab sich in Personalfragen ungewohnt auskunftsfreudig. Der Mittelfeldspieler sei ein «absoluter Führungsspieler und Leader und für mich mein erster Ansprechpartner».

Von dpa