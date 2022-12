Coppenrath & Wiese will in den USA wachsen

Mettingen (dpa)

Der deutsche Marktführer für Tiefkühlbackwaren, Coppenrath & Wiese, will im kommenden Jahr sein US-Geschäft deutlich ausbauen. Es sei in diesem Jahr gelungen, beim amerikanischen Einzelhandelsriesen Walmart eine Listung für drei bis vier Produkte zu bekommen, sagte Geschäftsführer Peter Schmidt am Dienstag. Damit habe sich der Umsatz auf dem US-Markt auf 16 Millionen Dollar verdoppelt. Er rechne damit, dass innerhalb weniger Jahre das US-Geschäft zur dritten Säule des Unternehmens werde, ergänzte Mitgeschäftsführer Andreas Wallmeier. Hauptabsatzmarkt ist mit 76 Prozent Deutschland. 14 Prozent der Waren werden in Großbritannien verkauft. Schon im kommenden Jahr dürfte der Umsatzanteil in den USA bei sechs Prozent liegen, sagte Wallmeier.

Von dpa