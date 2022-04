Corona-Auflagen nur noch in wenigen Bereichen

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen fallen die allermeisten Corona-Auflagen in der Nacht zum Sonntag weg. Die Maskenpflicht bleibe nur im öffentlichen Personennahverkehr, in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie in staatlichen Einrichtungen zur gemeinsamen Unterbringung vieler Menschen bestehen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen zudem nach wie vor nur mit einem aktuellen negativen Testnachweis betreten werden.

Von dpa