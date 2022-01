Corona: Eberl macht sich Gedanken über Geschäftsmodell

Mönchengladbach (dpa)

Laut Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl könnte die Coronavirus-Pandemie die Kräfteverhältnisse in der Fußball-Bundesliga nachhaltig verändern. Demnach müsste sich auch die Borussia Gedanken etwa über strategische Investitionspartner machen. «Natürlich müssen auch wir uns Gedanken machen. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, kann es schon sein, dass der Europapokal dann kein realistisches Ziel mehr ist», sagte Eberl am Mittwoch angesichts der Folgen der Coronakrise und den Umgang damit in der Liga.

Von dpa