Corona-Hilfe: Fristverlängerung für Rückzahlung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kleinere Firmen in Nordrhein-Westfalen bekommen mehr Zeit für Rückzahlungen von zu viel erhaltenen Corona-Soforthilfen. Das Landeskabinett beschloss am Dienstag eine Verlängerung der Frist auf Ende Juni 2023, wie die Ministerien für Wirtschaft und Finanzen in Düsseldorf berichteten. Damit wolle man Soloselbstständigen, Freiberuflern und Kleinunternehmen in der Coronawelle mehr finanziellen Spielraum geben. Die Rückzahlungen könnten insgesamt oder in mehreren Teilen überwiesen werden. «Individuelle Vereinbarungen zu Stundungen oder Ratenzahlungen müssen bis dahin nicht getroffen werden», betonten die Ministerien.

Von dpa