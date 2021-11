Corona-Infektionen in Kitas binnen einer Woche verdoppelt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl bekannter Corona-Infektionen bei Kindergarten-Kindern in NRW hat sich binnen einer Woche mehr als verdoppelt. Mit Stand 22. November berichtete das Familienministerium am Donnerstag von 1096 gemeldeten Infektionen. In der Vorwoche waren es noch 504. Die Zahlen, die über die Landesjugendämter zum Ministerium kommen, sind vorläufig. «Es ist insgesamt nicht auszuschließen, dass es weitere Fälle gibt», so das Ministerium in seinem wöchentlichen Bericht.

Von dpa