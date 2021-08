Corona-Infektionsrate in NRW über 30 gestiegen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter. Landesweit lag die Inzidenz am Freitag bei 30,2 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Donnerstag hatte der Wert im bevölkerungsreichsten Bundesland noch bei 28,4 gelegen. NRW verzeichnet damit weiterhin deutlich mehr Neuinfektionen als im Bundesschnitt (20,4).

Registriert wurden in NRW den Angaben vom Freitag zufolge innerhalb eines Tages 1126 Neuinfektionen, 4 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Mit Abstand die höchste Inzidenz im Land verzeichnet weiterhin Solingen, wo der Wert vom Vortag (64,7) auf 76,6 stieg. Unter der Marke von 10,0 lagen von den 53 Kreisen und kreisfreien Städten nur die Landkreise Euskirchen mit 9,8 und Coesfeld mit 8,6.