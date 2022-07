Corona-Inzidenz bei 714,2: Auffällig hoher Wert in Coesfeld

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Donnerstagmorgen mit 714,2 angegeben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt damit niedriger als am Donnerstag vor einer Woche (782,4). Am Vortag betrug der Wert noch 721,1. Bundesweit registrierte das RKI am Donnerstag einen Wert von 690,6.

Von dpa