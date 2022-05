Corona-Inzidenz in NRW bei 508,4

In der Corona-Pandemie liegt die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 508,4.

Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts am Samstagmorgen hervor. Eine Woche zuvor betrug sie noch 650,3. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter binnen 24 Stunden 16.138 Neuinfektionen in dem bevölkerungsreichsten Bundesland, 18 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am höchsten war die Inzidenz in Bielefeld mit 919,9, am niedrigsten in Duisburg mit 269,2. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten wurde vom Landeszentrum für Gesundheit (LZG) mit 4,77 Prozent angegeben und damit deutlich niedriger als eine Woche zuvor (6,44).