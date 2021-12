Corona-Inzidenz in NRW leicht gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Donnerstag die Kennziffer pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 177,0 an. Am Mittwoch hatte sie bei 176,4 gelegen. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag ebenfalls etwas höher als am Vortag. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 207,4 an.

Von dpa