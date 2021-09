Corona-Inzidenz in NRW leicht gesunken

Ein Arzt hält einen Coronavirus-Test in den Händen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist wieder leicht gesunken. Binnen sieben Tagen meldeten die Gesundheitsämter 113,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstagmorgen hervorgeht. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 115 gelegen. NRW liegt weiter deutlich über dem Bundesschnitt von 83,8.

Binnen 24 Stunden kamen in NRW laut RKI 1884 Neuinfektionen hinzu, 16 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Leverkusen liegt nicht nur im bevölkerungsreichsten Bundesland, sondern auch deutschlandweit mit einem Wert von 245,9 weiter an der Spitze. Dahinter folgen in NRW Wuppertal mit 215,5 und mit einigem Abstand Gelsenkirchen (171,4). Die niedrigste Inzidenz der 53 Kreise und kreisfreien Städte vermeldete Coesfeld mit 34,9.

Die Inzidenz war lange die entscheidende Kennziffer in der Pandemie. Das hat sich inzwischen geändert, die Hospitalisierung soll künftig eine stärkere Rolle spielen. NRW will bald neue Indikatoren zur Beurteilung der Corona-Lage einführen.

Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW (Stand 6.9.) werden in NRW derzeit 1333 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt. 423 davon mussten intensivmedizinisch versorgt werden, 247 mit Beatmung.