Corona-Inzidenz in NRW liegt weiter über 1400

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bleibt in Nordrhein-Westfalen auf einem hohen Niveau. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ist der Wert am Sonntag geringfügig auf 1416,8 gefallen. Am Tag zuvor war die Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland noch mit 1420,1 angegeben worden. NRW lag aber weiterhin leicht über dem bundesweiten Wert von 1400,8. Binnen 24 Stunden kamen landesweit 29.596 neu bestätigte Corona-Fälle hinzu, das sind etwa 450 Infektionen weniger als vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 4 auf nun 21.273.

Von dpa