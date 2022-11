Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 311

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Freitagmorgen mit 311,0 angegeben. Am Tag zuvor waren noch 342,8 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet worden. NRW liegt aber nach wie vor über dem Bundesdurchschnitt von aktuell 243,5. Vor einer Woche hatte die Inzidenz in NRW noch 362,1 betragen.

Von dpa