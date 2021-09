Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen geht weiter zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut am Dienstag mit 55,6 an. Am Vortag waren in NRW noch 57,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert worden. Bundesweit lag der Wert am Dienstag bei 60,3. Die höchste Inzidenz gab es in Hagen (129,8), die niedrigste im Kreis Kleve (15,9). Den Behörden in NRW wurden 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

