Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz geht in Nordrhein-Westfalen weiter zurück. Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für das bevölkerungsreichste Bundesland 249,4 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 305,4 gelegen, vor vier Wochen (10.8.) bei 395,5. Das RKI gab für den Bund am Mittwoch eine Inzidenz von 217,2 an.

Von dpa