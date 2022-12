Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 318

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit 318,0 angegeben. Am Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner noch 300 betragen. Am Freitag vor einer Woche waren es 248,8 gewesen. Die Inzidenz in NRW ist weiterhin höher als im Bundesschnitt: Für Deutschland wurde der Wert am Freitag mit 247,8 angegeben.

Von dpa