Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 183,7

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen den zweiten Tag nacheinander leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Kennziffer pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Silvester-Morgen mit 183,7 nach 177,0 am Vortag an. Am Mittwoch betrug der Wert 176,4. Mit 214,9 lag die bundesweite Inzidenz am Freitag weiterhin deutlich höher als in NRW.

Von dpa