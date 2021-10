Corona-Inzidenz in NRW steigt leicht auf 52,1

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Kennziffer für Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 52,1. Am Samstag hatte sie noch bei 50,4 gelegen. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in NRW weiterhin unter dem bundesweiten Wert von 66,1.

Von dpa