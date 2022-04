Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter leicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen erneut angestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 701,9 Infektionen registriert, am Vortag waren es 676,0 neue Fälle. Bundesweit fiel der Wert mit 720,6 etwas höher aus.

Von dpa