Corona-Inzidenz in NRW wieder gesunken

Die Zahl der Corona-Neuansteckungen in Nordrhein-Westfalen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag mit 650,3 an - nach 695,8 am Freitag. Der bundesweite Wert lag mit 717,4 weiterhin höher.

Ein Arzt hält ein Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen Corona-Test in der Hand.

Die NRW-Gesundheitsämter meldeten in den vergangenen 24 Stunden 16 599 neue Corona-Fälle. 36 Menschen starben in diesem Zeitraum in Zusammenhang mit dem Virus. Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten sank nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) vom Freitag auf 6,44 Prozent.

In den 53 NRW-Städten und Kreisen ist die Corona-Lage sehr unterschiedlich. Die höchste Inzidenz gab es in Münster mit 1151,7. In Oberhausen lag der Wert dagegen nur bei 304,4.