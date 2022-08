Corona-Inzidenz liegt in NRW bei 357,1

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen abermals leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwochmorgen 357,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 365,0 gelegen, vor einer Woche bei 392,7. Vor vier Wochen hatte das RKI noch einen Wert von mehr als 500 für NRW vermeldet.

Von dpa