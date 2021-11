Corona-Inzidenz mit 96,5 in NRW fast wie am Vortag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche ist in Nordrhein-Westfalen nahezu stabil. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 96,5 und damit nur einen leichten Anstieg von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vortag (96,2), als wegen des Feiertags mutmaßlich weniger Fälle an die Gesundheitsämter gemeldet worden waren. Bundesweit liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag mit 154,5 weit über dem NRW-Wert.

Von dpa