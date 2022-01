Corona-Inzidenz steigt in NRW weiter an

Düsseldorf (dpa/lnw)

In der Corona-Pandemie steigt die Inzidenz auch in Nordrhein-Westfalen weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab am Sonntag einen Wert von 748 für das Bundesland an. Am Samstag hatte die Inzidenz noch bei 733,6 gelegen und am Sonntag vor einer Woche bei 489. Der Wert gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner die Gesundheitsämter binnen sieben Tagen registriert haben. Seit Ende Dezember klettern die Infektionszahlen in die Höhe.

Von dpa