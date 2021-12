Corona-Inzidenz verändert sich kaum: in Köln am höchsten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat sich in Nordrhein-Westfalen kaum verändert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Samstag bei 288,5. Am Tag zuvor war der Wert mit 288,1 angegeben worden. NRW lag damit weiterhin unter dem für das ganze Bundesgebiet berechneten Wert von 442,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Innerhalb von 24 Stunden wurden in NRW 9096 Neuinfektionen gemeldet. 48 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Von dpa