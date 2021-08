Corona-Inzidenz weiterhin doppelt so hoch wie der Bundeswert

Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen steigen immer weiter. Am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 122,4. Am Vortag hatte sie noch bei 114,3 gelegen und vor einer Woche bei 71,6. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist damit in NRW weiterhin gut doppelt so hoch wie der Bundeswert (66,0).

Innerhalb eines Tages wurden den Gesundheitsämtern 4610 neue Covid-19-Fälle gemeldet, sieben Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Bundes-und landesweiter Spitzenreiter bei der Inzidenz bleibt Leverkusen mit 212,9, gefolgt von Wuppertal (210,4). Am niedrigsten liegt der Wert in Kleve (55,8) und Soest (56,8).

Allerdings spielt die Inzidenz in der Pandemie inzwischen eine andere Rolle als früher. Immer mehr rückt die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten in den Fokus. Die Corona-Schutzverordnung in NRW nennt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 als Kennziffer, ab der die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet) zum Beispiel für Besuche in der Innengastronomie gelten.