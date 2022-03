Corona-Inzidenz weitgehend stabil auf hohem Niveau

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bleibt auf hohem Niveau weitgehend stabil. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Donnerstag bei 1404,0. Am Mittwoch hatte der Wert bei 1399,2 gelegen, vor einer Woche bei 1435,6. Bundesweit erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 1752,0 einen Höchststand.

Von dpa