Corona-Inzidenzwert in Köln deutlich gestiegen

Köln (dpa/lnw)

Der Corona-Inzidenzwert ist in Köln sprunghaft gestiegen. Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 397,7. Dies sei ein Anstieg um 42,5 im Vergleich zum Vortag, berichtete das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) NRW. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln lag damit deutlich über der in NRW (289,1), aber unter dem Bundeswert (442,9).

Von dpa