Corona-Kontrollen: NRW-Städte bitten um Hilfe durch Polizei

Köln (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Städtetag hat in einem Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eindringlich um Unterstützung durch die Polizei bei der Kontrolle von Corona-Maßnahmen gebeten. Die Städte benötigten dabei unbedingt den unbürokratischen Einsatz von Landes- und Bundespolizei, schrieb der Vorsitzende des Städtetags NRW, Pit Clausen, in dem der dpa vorliegenden Brief. Seit Mittwoch gelten strengere Einschränkungen für Bürger in der Corona-Pandemie.

Von dpa