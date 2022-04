Corona-Lockerungen in NRW: Viele tragen weiter Maske

In den Supermarkt mit Maske? Lange Zeit war das keine Frage, sondern eine feste Regel. Nun sind die meisten Corona-Beschränkungen in NRW gefallen, doch bleiben viele Menschen offenbar zunächst vorsichtig.

Nach rund zwei Jahren mit Corona-Regeln im Alltag können Bürgerinnen und Bürger in NRW nun wieder weitgehend selbst entscheiden, ob sie Maske tragen oder Abstand halten wollen. Viele Menschen blieben nach ersten Eindrücken zu Wochenbeginn zunächst vorsichtig. So trugen etliche Bürger beim Einkaufen noch einen Mund-Nasen-Schutz. Das berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur etwa aus Gelsenkirchen. Nicht nur in den Geschäften, sondern zum Teil auch auf der Straße trugen demnach viele eine Maske.

In Nordrhein-Westfalen waren in der Nacht zum Sonntag die meisten Corona-Auflagen weggefallen. Auch die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen endete - sie blieb nur im öffentlichen Personennahverkehr, in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie in staatlichen Einrichtungen zur gemeinsamen Unterbringung vieler Menschen bestehen.

An den Schulen begann der Unterricht am Montag ebenfalls ohne Maskenpflicht, Schülerinnen und Schüler dürfen jedoch nach Darstellung von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) freiwillig weiterhin Maske tragen. Eine schulinterne Verpflichtung ist laut Ministerium aber nicht gestattet. Von der Opposition und vielen Verbänden war das Aus für die Maskenpflicht scharf kritisiert worden.

Kurz vor den Schulferien und bei noch immer hohen Infektionszahlen bezeichneten viele den Schritt als einen Fehler. Unter anderem hatte die Landesschülervertretung daher zum freiwilligen Maske-Tragen aufgerufen. Aus mehreren Schulen hieß es, man appelliere an die Schülerschaft, aus freien Stücken am Mund-Nasen-Schutz festzuhalten. Dies war nach dem ersten Eindruck etlicher Schulleiter auch der Fall.